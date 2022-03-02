Постпред России при ООН Небензя заявил, что цели спецоперации страны на Украине будут достигнуты

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2 марта 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/Globallookpress.com

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании ГА ООН, что цели спецоперации РФ на Украине выполняются и будут достигнуты.

Василий Небензя подчеркнул, что цели специальной операции России объявлены на основании статьи 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе при осуществлении права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совбез организации не примет меры для поддержания международного мира и безопасности.

Постпред РФ при ООН уточнил, что мирный сценарий для Украины можно ускорить в том случае, если радикалы не будут прикрываться простыми гражданами.