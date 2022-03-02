Путин изложил премьеру Израиля Беннету позицию РФ по условиям урегулирования конфликта на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 2 марта, поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и изложил ему позицию РФ по условиям урегулирования конфликта на Украине.

Согласно последней информации, телефонный разговор Владимира Путина и Нафтали Беннета состоялся по инициативе израильской стороны.

Известно, что премьер-министр Израиля высказал ряд соображений по текущей ситуации с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами некоторых стран. Российский лидер в свою очередь изложил позицию Москвы в отношении условий урегулирования конфликта на Украине, в частности упомянул демилитаризацию и денацификацию страны, обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса, а также признание суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.