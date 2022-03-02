Лавров заявил, что Москва предлагает Киеву договариваться, а не «капитулировать»

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2 марта 2022, 19:24 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее "капитуляцию", поскольку Москва предлагает договариваться.

"Мы предлагаем договоренность", – подчеркнул Сергей Лавров и уточнил, что она будет обеспечивать законные права всех народов, проживающих на территории Украины. По словам главы МИД, речь идет обо всех без исключения меньшинствах – их равноправии.

"Это должно отразиться и в законодательстве Украины, где сейчас есть закон о трех коренных народах, как будто русских вообще никогда на украинской земле и не было", – заметил дипломат. Лавров уточнил, что если украинская власть будет соглашаться с теми условиями, которые в настоящий момент обсуждаются, это будет договоренность.