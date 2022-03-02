Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что переговоры России и Украины состоятся сегодня

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2 марта 2022, 18:17 Источник: РИА "Новости"

место российско-украинских переговоров, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

В среду, 2 марта, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что позже сегодня состоятся переговоры Украины с Российской Федерацией.

Давид Арахамия утвердительно ответил на вопрос, будут ли сегодня проводиться российско-украинские переговоры.

Ранее в среду, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится вечером 2 марта. Предполагается, что состав делегации будет тот же, что и в первом раунде.