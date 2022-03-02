Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков назвал необходимое России время для вразумления украинских жителей

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2 марта 2022, 19:00

Игорь Стрелков, Victor Lisitsin/ Russian Look

Власти России проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако помимо этого Москва способна сейчас провести стратегическое геополитическое переориентирование украинского общества.

Такое мнение высказал известный военный эксперт, бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков после подробного анализа происходящих событий на Украине.

В частности, общественник, военный и политик на брифинге в Москве объяснил, какие возможности есть у России для «разворота» Украины в русло обновления.

Военный эксперт уверен, что Москва в обязательном порядке должна добиться не нейтрального, а союзного государства у своих границ, что даст возможность России реализовать свои геополитические планы на международной арене. Стрелков уверен, руководству РФ следует подумать о переориентации Украины с Запада на Восток, что и позволит навести порядок в республике.

«После того, как Украина будет зачищена, я даже не хочу рассматривать никаких вариантов других. После того, как Украина будет поставлена под контроль и там появится новое адекватное правительство, после этого и местное население через год, максимум, начнет приходить в себя», − подвел итог бывший глава Минобороны ДНР.

Ранее бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков призвал Российскую Федерацию разделить Украину на части и лишить ее Вооруженных сил с целью принуждения к миру.