Игорь Стрелков призвал Россию разделить Украину на части и лишить ее армии с целью принуждения к миру

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23 февраля 2022, 11:51

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков призвал Российскую Федерацию разделить Украину на части и лишить ее Вооруженных сил с целью принуждения к миру.

По мнению Стрелкова, процитированного Telegram-каналом «Сводки ополчения Новороссии», РФ следует осуществить «нейтрализацию» соседней страны.

«Для этого Украину необходимо как минимум разделить на части, вывести из ее состава русскоговорящие регионы Новороссии, которые исторически Украине никогда не принадлежали, за исключением советского времени, лишить ее армии. То есть принудить ее к миру вооруженным путем», — отметил экс-командир ополченцев.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлен пуск ракет «Град» по позициям киевских войск на территории Луганской области.