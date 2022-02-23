Telegram-канал «Реальная война» разместил видео пуска ракет «Град» по позициям армии Украины в Луганской области

Появилось видео, на котором запечатлен пуск ракет «Град» по позициям Вооруженных сил Украины на территории Луганской области. Ролик разместил Telegram-канал «Реальная война».
«По позициям ВСУ в районе Комишувахи (Луганская область) работает БМ-21 “Град”», — прокомментировали выложенные кадры авторы канала.
Когда были нанесены данные удары, в процитированном посте не уточняется.
Как сообщалось ранее в среду, TG-канал «Сводки ополчения Новороссии» написал, что Украина уничтожает инфраструктуру города Счастье Луганской области и готовит его к сдаче войскам ЛНР. Согласно имеющимся сведениям, населенный пункт покинули администрация и полиция.