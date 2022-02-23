Telegram-канал «Реальная война» разместил видео пуска ракет «Град» по позициям армии Украины в Луганской области

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23 февраля 2022, 11:04

Реактивная система залпового огня «Град», MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен пуск ракет «Град» по позициям Вооруженных сил Украины на территории Луганской области. Ролик разместил Telegram-канал «Реальная война».



«По позициям ВСУ в районе Комишувахи (Луганская область) работает БМ-21 “Град”», — прокомментировали выложенные кадры авторы канала.

Когда были нанесены данные удары, в процитированном посте не уточняется.

Как сообщалось ранее в среду, TG-канал «Сводки ополчения Новороссии» написал, что Украина уничтожает инфраструктуру города Счастье Луганской области и готовит его к сдаче войскам ЛНР. Согласно имеющимся сведениям, населенный пункт покинули администрация и полиция.