TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: Украина уничтожает инфраструктуру города Счастье и готовит его к сдаче войскам ЛНР

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23 февраля 2022, 08:54

Украинский военный, Andriy Andriyenko / globallookpress.com

Украина уничтожает инфраструктуру города Счастье Луганской области и готовит его к сдаче войскам ЛНР. Об этом пишет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Вооруженные силы Украины уничтожают инфраструктуру города Счастье перед бегством с боевых позиций. В стороне Счастья украинцы взорвали трансформаторы, огромные цистерны с горючим и прочее имущество, чтобы оно не досталось ополчению. По сообщению местных жителей, из Счастья сбежала администрация и полиция. Украинцы готовят город к сдаче войскам ЛНР», — отмечает TG-канал.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете опубликовали видео с украинским бронетранспортером, уничтоженным после попытки прорваться через границу с Россией.