TG-канал «Джокер ДНР» выложил видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорваться через границу с Россией

Аргументы Недели → Общество 13+

23 февраля 2022, 08:21

Бронетранспортер, mod_russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлен украинский бронетранспортер, уничтоженный после попытки прорваться через границу с Российской Федерацией. Данный ролик разместил Telegram-канал «Джокер ДНР».

«Донецкие солдатики поделились со мной своей видеосъемкой того, что осталось от украинских солдатиков, которые пытались прорваться через российскую границу», — прокомментировал выложенные им кадры автор канала.

Согласно сообщению пресс-службы Южного военного округа РФ, утром в понедельник, 21 февраля, российские силы ликвидировали пятерых украинских диверсантов, проникших на территорию Ростовской области. Также были уничтожены две бронемашины, посланные с целью эвакуации погибших.