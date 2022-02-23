TG-канал «Джокер ДНР» выложил видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорваться через границу с Россией

Опубликовано видео, на котором запечатлен украинский бронетранспортер, уничтоженный после попытки прорваться через границу с Российской Федерацией. Данный ролик разместил Telegram-канал «Джокер ДНР».
«Донецкие солдатики поделились со мной своей видеосъемкой того, что осталось от украинских солдатиков, которые пытались прорваться через российскую границу», — прокомментировал выложенные им кадры автор канала.
Согласно сообщению пресс-службы Южного военного округа РФ, утром в понедельник, 21 февраля, российские силы ликвидировали пятерых украинских диверсантов, проникших на территорию Ростовской области. Также были уничтожены две бронемашины, посланные с целью эвакуации погибших.