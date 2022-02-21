Российские пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию Ростовской области

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21 февраля 2022, 15:55

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые прорвались на территорию Ростовской области. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Южного военного округа РФ.



«Уничтожены пять диверсантов, которые прорвались с территории Украины в РФ. Украинские боевые машины пехоты были уничтожены в Ростовской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно имеющимся сведениям, с российской стороны пострадавших нет.

Ранее в понедельник стало известно, что бойцы самопровозглашенной ДНР окружили группу украинского спецназа, прорвавшуюся к границе с Россией в районе села Кузнецы на юге Донецкой области.