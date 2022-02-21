Игорь Стрелков: бойцы ДНР окружили группу спецназа Украины, прорвавшуюся к границе с Россией в районе села Кузнецы

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21 февраля 2022, 15:46 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Бойцы самопровозглашенной ДНР окружили группу украинского спецназа, прорвавшуюся к границе с Российской Федерацией в районе села Кузнецы. Такая информация оказалась в распоряжении бывшего командующего ополчением ДНР Игоря Стрелкова.

Ранее сегодня стало известно о прорыве киевских военных к границе с Россией в районе села Кузнецы на юге Донецкой области. Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что прорыв был осуществлен ночью подразделением Сил специальных операций Украины под прикрытием артиллерии.

«Дополнительная информация от Стрелкова по диверсантам: группу ССО ВСУ удалось отрезать и взять в окружение. Идет бой, группа пытается прорваться», — написал спустя некоторое время Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».