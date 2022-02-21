Украинские военные обошли опорные пункты ДНР и прорвались на границу с Россией в районе села Кузнецы на юге Донбасса

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21 февраля 2022, 14:20 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские военные обошли опорные пункты самопровозглашенной ДНР и прорвались на границу с Российской Федерацией в районе села Кузнецы на юге Донбасса. Об этом написал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Поступает информация о боестолкновении в районе населенного пункта Кузнецы на южном направлении ДНР. Подбит БТР. Поселение это — в паре километров от границы с Россией. Расположено оно северо-восточнее Новоазовска. Таким образом, ДРГ противника обошла опорные пункты НМ ДНР и вышла в тактический тыл на самую границу с РФ», — отмечает TG-канал.

Ранее сегодня ФСБ РФ опубликовала видео с пограничным пунктом в Ростовской области, уничтоженным снарядом, который прилетел с территории Украины.