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ФСБ России опубликовала видео с погранпунктом в Ростовской области, уничтоженным прилетевшим с Украины снарядом

, 13:30

ФСБ России опубликовала видео с погранпунктом в Ростовской области, уничтоженным прилетевшим с Украины снарядом
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

ФСБ Российской Федерации опубликовала видео с пограничным пунктом в Ростовской области, уничтоженным снарядом, который прилетел с Украины.

Согласно информации, распространенной службой, инцидент произошел сегодня утром. Боеприпасом, выпущенным с украинской территории, был полностью разрушен погранпункт в Ростовской области. По имеющимся сведениям, пострадавших нет. На месте происшествия работают саперы.

Ранее в понедельник глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что киевские войска атаковали позиции Народной милиции республики в районе Мариуполя. Возле границы с Россией идет боестолкновение.

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