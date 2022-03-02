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Замглавы МИД Грушко заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг РФ «железный занавес»

, 16:34 Источник: Россия 24

Замглавы МИД Грушко заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг РФ «железный занавес»
замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил в рамках беседы с журналистами в среду, 2 марта, что Запад пытается создать вокруг России "железный занавес".

По словам Александра Грушко, для российской стороны очевидно, что в погоне за политической конъюнктурой западные государства в настоящий момент пытаются создать вокруг РФ "железный занавес".

Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля, 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Глава государства Владимир Путин назвал целью данного шага "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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