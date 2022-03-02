Парламент Грузии разработал проект резолюции об ускоренном вступлении страны в ЕС

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2 марта 2022, 15:54 Источник: ТАСС

флаг Грузии, pixabay.com

В среду, 2 марта, стало известно, что парламент Грузии к настоящему моменту разработал проект резолюции, призывающей Европейский союз ускорить процесс интеграции республики в объединение.

В тексте документа подчеркивается, что Грузия призывает страны Евросоюза и институты ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в объединение на основании статьи 49 Договора о Европейском союзе.

Резолюция, о которой идет речь, состоит из тринадцати пунктов. В тексте также содержится призыв к исполнительной власти Грузии и ЕС способствовать повышению участия страны в программах Евросоюза и ускорению интеграции республики в единое экономическое пространство объединения.