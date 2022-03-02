Политолог Почта: НАТО понимает, что вмешательство в ситуацию на Украине «означает начало третьей мировой войны»

Политолог Юрий Почта, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия и НАТО не будут идти военным путем в ситуации на Украине, заявил, что цели альянса и США не до конца понятны.
Почта считает, что европейцы не хотят вмешиваться, поскольку понимают - это «фактически означает начало третьей мировой войны». По его словам, сначала американцы говорили, что не будут вмешиваться, потом другие страны НАТО начали говорить о таком решении.
«Они хотят представить, что это конфликт Украины и России. Сейчас идет очень сложное развитие событий, цели и планы различных сторон, в частности США и НАТО, не до конца понятны»,- резюмировал эксперт в беседе с радио Sputnik.
Ранее Шольц рассказал, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в связи со спецоперацией России на Украине. Это было бы неправильной позицией в данной ситуации, добавил парламентарий.