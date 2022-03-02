Политолог Почта: НАТО понимает, что вмешательство в ситуацию на Украине «означает начало третьей мировой войны»

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2 марта 2022, 14:46 Источник: радио Sputnik

НАТО и Германия, фото:Reiner Zensen, via www.imago-ima/www.imago-images.de /globallookpress.com

Политолог Юрий Почта, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия и НАТО не будут идти военным путем в ситуации на Украине, заявил, что цели альянса и США не до конца понятны.

Почта считает, что европейцы не хотят вмешиваться, поскольку понимают - это «фактически означает начало третьей мировой войны». По его словам, сначала американцы говорили, что не будут вмешиваться, потом другие страны НАТО начали говорить о таком решении.

«Они хотят представить, что это конфликт Украины и России. Сейчас идет очень сложное развитие событий, цели и планы различных сторон, в частности США и НАТО, не до конца понятны»,- резюмировал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Ранее Шольц рассказал, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в связи со спецоперацией России на Украине. Это было бы неправильной позицией в данной ситуации, добавил парламентарий.