Песков: российская делегация будет ждать украинских представителей на месте переговоров 2 марта ближе к вечеру

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2 марта 2022, 13:22 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в среду, 2 марта, будет ждать представителей Украины на месте второго этапа переговоров ближе к вечеру.

Песков, комментируя противоречивую информацию о втором этапе переговоров между Россией и Украиной, уточнил, что 2 марта во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. По его словам, Москва готова продолжить разговор. Он выразил надежду, что оппоненты приедут.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России»,- добавил он, отметив, что заранее место встречи называть не будет.

Напомним, что первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в белорусском Гомеле. Вторая встреча запланирована 2 марта.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает от первой встречи конкретики.

В России говорили, что определённые точки соприкосновения найдены.