Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о планах проведения Международного антифашистского конгресса

Аргументы Недели → Политика 13+

1 марта 2022, 14:50

Сергей Шойгу, MOD RF/ globallookpress.com

Руководитель Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о запланированном на лето проведении Первого Международного антифашистского конгресса летом текущего года.

Российский министр уточнил, что проводить его планируется в дни работы форума «Армия-2022».

«В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведём Первый Международный антифашистский конгресс», − приводит РИА Новости слова Шойгу.

Конгресс, по словам главы оборонного ведомства, позволит «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

Ранее сегодня Сергей Шойгу заявил, что главой целью специальной операции на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада.