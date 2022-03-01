Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о планах проведения Международного антифашистского конгресса

Руководитель Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о запланированном на лето проведении Первого Международного антифашистского конгресса летом текущего года.
Российский министр уточнил, что проводить его планируется в дни работы форума «Армия-2022».
«В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведём Первый Международный антифашистский конгресс», − приводит РИА Новости слова Шойгу.
Конгресс, по словам главы оборонного ведомства, позволит «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».
Ранее сегодня Сергей Шойгу заявил, что главой целью специальной операции на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада.