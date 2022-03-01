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Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о планах проведения Международного антифашистского конгресса

, 14:50

Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о планах проведения Международного антифашистского конгресса
Сергей Шойгу, MOD RF/ globallookpress.com

Руководитель Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о запланированном на лето проведении Первого Международного антифашистского конгресса летом текущего года.

Российский министр уточнил, что проводить его планируется в дни работы форума «Армия-2022».

«В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведём Первый Международный антифашистский конгресс», − приводит РИА Новости слова Шойгу.

Конгресс, по словам главы оборонного ведомства, позволит «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

Ранее сегодня Сергей Шойгу заявил, что главой целью специальной операции на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада.

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