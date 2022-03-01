Шойгу назвал главной задачей операции на Украине защиту России от угрозы Запада

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1 марта 2022, 13:01 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 1 марта, что главой целью специальной операции на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до того момента, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Министр обороны РФ добавил, что вышеуказанная военная операция также проводится в целях "защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".