Зеленский призвал рассмотреть закрытие России доступа ко всем аэропортам мира

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, а также закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам и аэропортам мира.
Владимир Зеленский в рамках обращения к гражданам Украины заявил о необходимости рассмотрения полного закрытия неба для российских летательных аппаратов. Украинский лидер добавил, что "такой стране" нужно закрыть вход во все порты, каналы и аэропорты планеты.
Более того, по мнению Зеленского, РФ не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов.