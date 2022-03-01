Зеленский призвал рассмотреть закрытие России доступа ко всем аэропортам мира

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1 марта 2022, 09:54 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, а также закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам и аэропортам мира.

Владимир Зеленский в рамках обращения к гражданам Украины заявил о необходимости рассмотрения полного закрытия неба для российских летательных аппаратов. Украинский лидер добавил, что "такой стране" нужно закрыть вход во все порты, каналы и аэропорты планеты.

Более того, по мнению Зеленского, РФ не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов.