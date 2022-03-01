Замглавы МИД Сирии Джаафари заявил, Запад «использует Зеленского как пешку» в своих интересах

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1 марта 2022, 09:11 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари выразил мнение, что Запад "создал политическую фигуру" президента Украины Владимира Зеленского и использует его как пешку в своих стратегических интересах.

"Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института", – отметил сирийский дипломат. Башар Джаафари предположил, что теперь западные страны подрывают репутацию украинского лидера втягиванием в конфликт с Россией.

Заместитель министра иностранных дел Сирии напомнил, что Зеленский призвал исключить РФ из СБ ООН. "Как будто мы в мультипликационном фильме", – заметил Джаафари и добавил, что никто не имеет права принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности.