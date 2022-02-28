МИД КНДР: Самой большой опасностью, с которой сталкивается сегодняшний мир, являются произвол и своеволие США и их сателлитов

Аргументы Недели → Политика 13+

28 февраля 2022, 22:47

Фото: Global Look

Представитель МИД КНДР «в связи с тем, что в последнее время по поводу событий на Украине США усиливают происки санкций и нажима на Россию» сделал следующее заявление.

Как известно, сейчас события на Украине привлекают внимание международного сообщества. Очаг возникновения событий на Украине полностью заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые прибегают к произволу и своеволию в отношении других стран.

США и Запад, игнорируя рациональные и справедливые требования России о создании юридически обязывающих гарантий безопасности, упорно продвигали расширение НАТО на восток и нарастали усилия к размещению систем наступательных оружий, что систематически нарушало обстановку безопасности в Европе.

США и Запад, которые превратили Ирак, Афганистан и Ливию в руины, теперь говорят об «уважении суверенитета» и «территориальной целостности» про спровоцированные ими события на Украине. Ну просто смешно об этом просто говорить.

Самой большой опасностью, с которой сталкивается сегодняшний мир, являются произвол и своеволие США и их сателлитов, разрушающих основу глобального мира и стабильности.

Реальность вновь явно свидетельствует о том, что никогда не будет царить спокойствие на этом свете, пока проводится односторонняя политика и политика двойных стандартов США, угрожающие миру и безопасности суверенного государства.