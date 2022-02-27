Дмитрий Медведев заявил, что после приостановки членства России в Совете Европы в стране возможно возвращение смертной казни

Аргументы Недели → Политика 13+

27 февраля 2022, 21:45 Источник: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, фото: vk.com/dm

У России в связи с приостановкой членства в Совете Европы и ПАСЕ появилась возможность вернуть смертную казнь. Выход России из Совета Европы – это хороший повод восстановить ряд важных институтов.

По этому поводу высказался включенный в санкционные списки Запада заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент и бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Политик написал пост в соцсети и указал, что ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

«Это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китаем», - заявил Дмитрий Медведев.

Политик полагает, что «всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи». Медведев сказал, что ему глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. «Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России», - пишет Дмитрий Анатольевич Медведев.