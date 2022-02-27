Кулеба: Украина готова к заключению мира, но не отдаст ни дюйма своей территории

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27 февраля 2022, 19:30 Источник: РБК

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не намерена капитулировать. По его словам, заключение мирного договора с Россией возможно, но Киев не готов поступиться ни одним дюймом своей территории. Об этом Кулеба сказал в воскресенье на брифинге для иностранной прессы. Трансляцию вел YouTube.

«Мы продолжим защищать нашу страну, сражаться с ними на территориях, которые они взяли под контроль. Нет ничего плохого в переговорах, если они закончатся миром и концом войны, как это должно быть. Но мы не будем сдаваться, капитулировать, мы не отдадим ни дюйма своей территории. Это не цель нашей борьбы», — заявил глава украинского МИД.

Переговоры между Россией и Украиной, как ожидается, пройдут в воскресенье. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Российской Федерации, рассказал, что Украина подтвердила свое участие в переговорах.