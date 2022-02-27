Мединский: выбирается оптимальная точка в Гомельской области для переговоров с Украиной, безопасность делегации гарантирована

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27 февраля 2022, 16:23

Ekaterina Tsvetkova

Переговоры между Россией и Украиной, как ожидается, пройдут в Гомельской области Белоруссии.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Российской Федерации на этих переговорах, рассказал в воскресенье, что Украина подтвердила проведение переговоров.

Российская делегация ранее прибыла в Минск. Находясь в посольстве РФ в Минске Мединский сообщил, что около 15 часов появилось подтверждение Киева о проведении переговоров. Встреча назначена, как и предполагала Москва, пройдёт в Гомельской области. Вся российская делегация выезжает в Гомельскую область. Мединский подчеркнул, что Россия гарантирует безопасность украинской делегации.

По словам помощника российского президента, сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для представителей Киева. "Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины", - цитирует Мединского ТАСС.

Помощник президента РФ также подчеркнул, что Россия для достижения мира готова вести переговоры о мире в любое время суток. Зеленский повторил: "Для нас каждый час - это спасенные жизни наших братьев - украинских граждан, мирных жителей и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским попросил Кремль не отзывать свою делегацию из Гомельской области, в которой в воскресенье предполагались переговоры между Киевом и Москвой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.