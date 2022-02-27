Джен Псаки: НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина

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27 февраля 2022, 18:26 Источник: РБК

Джен Псаки, CNP/globallook.com

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки прокомментировала приказ президента России Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, который он отдал в воскресенье.

По мнению США, тактика России, частью которой является этот приказ, предполагает создание несуществующих угроз, чтобы оправдать свою агрессию.

«НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина», — приводит слова Псаки Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал приказ Путина «опасной риторикой» и безответственным поведением.

Президент России Владимир Путин 27 февраля приказал Министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Стратегические силы сдерживания предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора, в том числе с применением ядерного вооружения.