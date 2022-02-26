Венгрия не станет блокировать санкции, который ввел в отношении России Евросоюз

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26 февраля 2022, 16:43 Источник: ТАСС

Виктор Орбан, Marton Monus/ globallook.com

Венгрия поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с военной операцией на территории Украины. Раньше венгерский премьер Виктор Орбан последовательно выступал против санкций в отношении РФ.

«Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, мы ничего не будем блокировать, поэтому принимаем и поддерживаем то, что премьер-министры стран Евросоюза способны согласовать», - заявил в субботу Виктор Орбан. Его слова приводит агентство Reuters.

Напомним, ранее Орбан называл санкции в отношении России ошибкой ЕС.

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России - тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю», - заявлял венгерский премьер в своем обращении к нации 12 февраля. Виктор Орбан, Marton Monus