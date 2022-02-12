Премьер-министр Венгрии Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2022, 20:57 Источник: РИА Новости

Виктор Орбан, Martyn Wheatley/globallook.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибочной стратегию Евросоюза, который разговаривает с Россией на языке санкций. Он считает, что европейские страны, по примеру Венгрии, не должны закрываться от сотрудничества с РФ. Об этом венгерский премьер заявил в своем ежегодном обращении к нации.

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России - тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель. Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно», - заявил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии также заявлял, что считает введение санкций Евросоюза против России неразумным шагом.