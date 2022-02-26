Володин перечислил законы, которые вступят в силу в марте

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26 февраля 2022, 11:27

Вячеслав Володин, фото: сайт ГД

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в марте, среди них борьба с мошенниками, индексация пенсий и закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.

Володин пояснил, что пенсии военным будут проиндексированы выше уровня нормы - на 8,6 %.

Также спикер сообщил, что в марте вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Размер штрафа составит 2 тыс. рублей.

"Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, - водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в определенных целях, штрафовать не будут",- уточнил он.

Председатель ГД добавил, что теперь ужесточится контроль за оборотом оружия. По его словам, люди, у которых есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки.

Остальные нововведения касаются изменений в Трудовом кодексе. В силу вступят новые требования, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний.

Кроме того, будет установлена квота приема инвалидов на работу в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

В первом весеннем месяце вводятся понятия для новых категорий жилья: "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом", "многоэтажный жилой комплекс".

Помимо этого, вступает в силу закон об административной ответственности за использование ящиков для благотворительности лицами, не имеющих права на такую деятельность.

Еще в марте банки начнут оценивать риски проводимых клиентами операций.