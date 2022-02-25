Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента

Днем в пятницу, 25 февраля, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под законом об индексации пенсий военным пенсионерам в стране на 8,6 процента.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, ранее в Совете Федерации поддержали закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.
Отметим также, что 21 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военнослужащих в стране на 8,6% с 1 января 2022 текущего года.