Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента

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25 февраля 2022, 15:38 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в пятницу, 25 февраля, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под законом об индексации пенсий военным пенсионерам в стране на 8,6 процента.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее в Совете Федерации поддержали закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Отметим также, что 21 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военнослужащих в стране на 8,6% с 1 января 2022 текущего года.