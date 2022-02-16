Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента

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16 февраля 2022, 17:29

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среду, 16 февраля, Государственная Дума России на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным на 8,6 процента.

В пояснительной записке говорится, что размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.

Отмечается, что в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг. уже заложено повышение денежных выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам на четыре процента.

Ранее экономист Андрей Гиринский рассказал, что работающие пенсионеры могут увеличить выплаты с помощью увольнения.