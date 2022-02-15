Эксперт Гиринский: увольнение может позволить увеличить выплаты работающим пенсионерам

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15 февраля 2022, 07:59 Источник: Прайм

пенсионер, фото: pixels.com

Экономист Андрей Гиринский рассказал, что работающие пенсионеры могут увеличить выплаты с помощью увольнения. По его словам, размеры пенсий и индексация зависят от стажа и накопленных баллов.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать»,- пояснил эксперт.

Гиринский считает, что на практике этот способ мало осуществим, поскольку пожилому человеку крайне сложно повторно устроиться на работу, а быть официально трудоустроенным с большой зарплатой – невероятное везение.

Специалист напомнил, что пенсия по старости состоит из двух частей – страховой и накопительной. Первая часть делится на фиксированную, которая гарантирована государством, и на собственно страховую, зависящую от пенсионных баллов, полученных за время работы.

Гиринский добавил, что к фиксированной части (6044 рублей 48 копеек) положены доплаты после достижения 80-летнего возраста. При это человек должен иметь инвалидность I группы, стаж работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему. По его мнению, вариативная часть пенсии приобретает существенное значение, когда есть большой официальный стаж работы.

Ранее в ПФР перечислили новые правила начисления пенсии гражданам старше 80 лет.