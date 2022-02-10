В ПФР рассказали о новых правилах начисления пенсии гражданам старше 80 лет

В России с 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для изменения вида пенсии на страховую по старости. Разъяснения опубликованы на сайте отделения ПФР по Хакасии.
Сотрудники ПФР ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым в ближайшее время исполнится 80 лет. Специалисты фонда будут изучать каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.
Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина, теперь обращать в ПФР не потребуется.
Все выплаты придут автоматически.
Ранее в отделении ПФР по Москве и Московской области сообщили, что с 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам. Также пожилым жителям столицы начислят доплату за январь.