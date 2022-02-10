В ПФР рассказали о новых правилах начисления пенсии гражданам старше 80 лет

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10 февраля 2022, 08:06 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В России с 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для изменения вида пенсии на страховую по старости. Разъяснения опубликованы на сайте отделения ПФР по Хакасии.

Сотрудники ПФР ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым в ближайшее время исполнится 80 лет. Специалисты фонда будут изучать каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.

Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина, теперь обращать в ПФР не потребуется.

Все выплаты придут автоматически.

Ранее в отделении ПФР по Москве и Московской области сообщили, что с 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам. Также пожилым жителям столицы начислят доплату за январь.