В ПФР по Москве и Подмосковью сообщили о начале начисления проиндексированных пенсий с 3 февраля

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3 февраля 2022, 14:59

пенсионное удостоверение, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области сообщили, что с 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам. Также пожилым жителям столицы начислят доплату за январь.

«Вместе с пенсией за февраль пенсионеры получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что средний размер выплаты составляет 18 984 рубля.

Ранее экономист Лариса Сорокина рассказала, что с 1 февраля пенсии проиндексируют на 8,6 процента - выше фактической инфляции за прошедший год. Она добавила, что индексация коснется ряда ежемесячных выплат.