В ПФР по Москве и Подмосковью сообщили о начале начисления проиндексированных пенсий с 3 февраля

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области сообщили, что с 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам. Также пожилым жителям столицы начислят доплату за январь.
«Вместе с пенсией за февраль пенсионеры получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что средний размер выплаты составляет 18 984 рубля.
Ранее экономист Лариса Сорокина рассказала, что с 1 февраля пенсии проиндексируют на 8,6 процента - выше фактической инфляции за прошедший год. Она добавила, что индексация коснется ряда ежемесячных выплат.