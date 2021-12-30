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Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов

, 20:17 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов
автосервис, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 30 декабря, поставил свою подпись под законом, который отменяет в стране обязательный регулярный технический осмотр личного автотранспорта.

В соответствии с документом, техосмотр понадобится лишь в случае первичной постановки транспортного средства на учет или при смене владельца, но только при условии, что автомобиль или мотоцикл старше четырех лет или в случае проведения конструктивных изменений.

Отметим, что вышеуказанная норма распространяется только на физических лиц.

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