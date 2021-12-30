С 1 января в России отменят обязательный техосмотр и введут новые правила оформления пенсий

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30 декабря 2021, 10:59

прогулка, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 1 января в России вступит в силу ряд законов. Среди них отмена обязательного техосмотра для автомобилистов, повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также изменение правил оформления пенсий.

Так, с 1 января отменят обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях. Однако пройти ТО и получить диагностическую карту должны будут владельцы транспортных средств старше четырех лет, которые планируют поставить автомобиль на учет или зарегистрировать смену владельца, а также те, кто вносит изменения в конструкцию машины.

При этом обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок.

Кроме того, сразу после Нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий. Теперь перерасчет выплат для неработающих пенсионеров при получении социальных доплат будет производиться автоматически – заявление подавать не нужно.

При оформлении пенсии необязательно личное присутствие, можно подать заявку на сайте Госуслуг.

Также в 2022 году планируют отказаться от бумажных больничных. Теперь все данные будут поступать в ФСС. Работодатели должны будут принимать и оплачивать такие электронные документы.

Помимо этого, с января в России будет установлен новый средний показатель прожиточного минимума - 12 654 тыс. руб. в месяц.

МРОТ увеличат до 13 895 рублей.

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