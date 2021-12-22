Отмена обязательного техосмотра коснётся не всех

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22 декабря 2021, 23:37

pixabay.com

В третьем чтении Госдумой был принят закон об отмене техосмотра в России. Но не всех коснётся этот закон, и «Вечерняя Москва» узнала, кому именно облегчит жизнь новый закон. А также узнала, почему техосмотр был не совсем качественным способом проверить состояние автомобиля.

На сайте Госдумы сообщают, что в третьем чтении приняты поправки к законодательству, которые отменяют техосмотр для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Благодаря этому закону владельцы могут проходить техосмотр по своему усмотрению. Но по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это коснется примерно 50 миллионов транспортных средств, также это касается коммерческий транспорт.

Однако, техосмотр должен быть пройден, если транспортное средство старше четырех лет нужно поставить на учет, или у него меняется владелец, или же в его конструкцию вносятся изменения.

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», что отмена техосмотра особо не скажется на безопасности дорожного движения, так как его можно было пройти без предоставления автомобиля.

«Техосмотр в том виде, в котором он существовал в последнее время, — это был даже не осмотр, а просто выдача диагностических карт. Этим занимались, как правило, сами страховые компании, это была такая услуга в форме налога. Можно было приобрести диагностическую карту за сумму от пятисот до полутора тысяч рублей там же, где и полис», — отметил он.

Госдума освобождает автовладельцев от лишних расходов, если владелец отменяет техосмотр. Хоть это и выглядит немного сомнительно, однако, новых рисков не появится, уверен Бревдо.

При этом сохранение техосмотра для коммерческого транспорта — правильный шаг, ведь в таком случае неисправное транспортное средство становится намного опаснее, чем легковой автомобиль.

«Это совсем другие условия эксплуатации, более интенсивные. Как правило, это более тяжеловесная крупнотоннажная техника или транспорт, связанный с перевозкой пассажиров. Понятное дело, что там должно быть все очень строго. И, насколько я знаю, там все реально строже, чем в случае с личным транспортом. Самим эксплуатантам техники невыгодно, чтобы их транспорт был неисправен, поэтому пусть эта мера остается», — заключил эксперт.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра необходимо принять до конца этого года, чтобы он начал работать уже в 2022 году.

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