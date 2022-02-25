Генсек НАТО Столтенберг заявил, что целью России является «смена правительства на Украине»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вечером в пятницу, 25 февраля, выразил мнение, что целью текущих действий России является "смена правительства на Украине".
Йенс Столтенберг сегодня в рамках пресс-конференции заявил, что риторика и послания со стороны РФ якобы четко указывают на то, что целью Москвы является "смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве".
Генсек НАТО уточнил, что альянс в настоящий момент находится в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Йенс Столтенберг также отметил, что украинские военные "храбро сражаются" и могут "нанести ущерб захватническим силам".