Генсек НАТО Столтенберг заявил, что целью России является «смена правительства на Украине»

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25 февраля 2022, 22:58 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong/XinHua

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вечером в пятницу, 25 февраля, выразил мнение, что целью текущих действий России является "смена правительства на Украине".

Йенс Столтенберг сегодня в рамках пресс-конференции заявил, что риторика и послания со стороны РФ якобы четко указывают на то, что целью Москвы является "смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве".

Генсек НАТО уточнил, что альянс в настоящий момент находится в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Йенс Столтенберг также отметил, что украинские военные "храбро сражаются" и могут "нанести ущерб захватническим силам".