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Столтенберг заявил, что Москва «не раз нарушила» основополагающий акт Россия – НАТО

, 22:02 Источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что Москва «не раз нарушила» основополагающий акт Россия – НАТО
генсек НАТО Йенс Столтенберг, European Union/XinHua/ globallookpress.com

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что, по мнению организации, Россия "не раз нарушила" основополагающий акт Россия - НАТО, вследствие чего соглашение больше не работает.

Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия "не демонстрирует никакого уважения" основополагающему акту НАТО - Россия. По словам генсека альянса, если соглашение не уважает одна сторона, то оно не работает. 

Столтенберг подчеркнул, что вышеуказанный акт основан на главных принципах, заключающихся в уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, в частности, Украины. "И он был нарушен не один раз, а дважды, он постоянно нарушался с 2014 года", – заявил генсек НАТО.

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