Если НАТО двинется на Восток, Россия может захватить Польшу, Чехию, Прибалтику, Словакию

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24 февраля 2022, 18:40

НАТО заявила, что для поддержания стабильности разворачивает свои войска на восточном направлении. В ответ президент Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия не даст никому ударить в спину России.



На границе у Белоруссии после военных учений осталось достаточно российских войск с боеприпасами и военной техникой, которые сами прикроют не только спину России, но и голову Белоруссии. Можно предположить, что если НАТО или чьи-либо войска в Европе пойдут к границам России и Белоруссии, а тем более перейдут российскую границу, то у армии хватит сил и средств, чтобы не только отразить наступление противника, но и двинуться на Запад. Провокация НАТО может закончиться только одним - Россия возьмёт и закрепится в странах Прибалтики, Польше, Чехии, Словакии - дальше можно не продолжать.



Сытая и обеспеченная Европа отвыкла от лишений и горестей. Кто помнит, когда европейцы в последний раз воевали? Ни один солдат европейской армии не захочет погибать за эту загадочную Украину, которая не является даже ни членом ЕС, ни членом НАТО. Разве что украинский президент бегает по европам и стучит своим членом по европейским трибунам и требует: дайте оружия, дайте денег, объявите санкции, пришлите войска. Рано или поздно он, как сварливая бабка, надоест своим зарубежным коллегам, которым нужно тепло, зерно, крепкий сон и прочие человеческие радости. Америка тоже не помощник - слишком далеко перевозить солдат, да и президент у них забывчивый уж больно, и путает постоянно страны. Вдруг ещё не туда пошлёт и не того. А устами бывшего президента США Дональда Трампа говорит настроение простых американцев: хватит США лезть в чужие дела, в чужие страны, пусть займутся внутренними делами, экономикой.



Что касается России, то она не зря столько лет наводит порядок в Сирии, на границах Южной Осетии и Абхазии, поддерживая и оттачивая боевое мастерство, минимизируя людские потери. Во время своего обращения к народу президент России Владимир Путин, то и дело двигал руками по столу, как будто нащупывал ядерную кнопку и одновременно предупреждая своих зарубежных коллег, чтобы те не переходили красные линии.



Не надо западу забывать и о верных пехотинцах Путина, которые могут воевать куда лучше солдат НАТО. Поэтому угрозы тут неуместны. А ООН и ОБСЕ почему-то молчали, когда американцы бомбили Югославию, Ирак, Иран, Ливию, Афганистан. А теперь вдруг проснулись. Разве это не шовинизм? Поэтому не надо трясти кулаком под носом у России. Надо было раньше сесть за стол переговоров и уравновесить баланс. Война никому не выгодна.



В.П.



