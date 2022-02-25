Захарова заявила, что Россия ответит на санкции, которые планируется ввести против Путина и Лаврова

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25 февраля 2022, 21:04 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia Press Service/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, 25 февраля, что Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в частности, если они будут введены против российского руководства.

Мария Захарова подчерккнула, что российская сторона будет отвечать на санкции, как отвечала всегда. "Все остальное будем делать так, как нам выгодно", – уточнила дипломат, а также добавила, что Москва не считает нужным оправдываться и отчитываться.

По словам Марии Захаровой, ответ последует, в частности, на ограничения, которые планируется ввести против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова.