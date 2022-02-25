Кулеба заявил, что Киев намерен обратиться в Международный уголовный суд в Гааге из-за спецоперации РФ

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25 февраля 2022, 16:32 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 25 февраля, что Киев сейчас собирает материалы о специальной военной операции РФ и намерен передать их в Международный уголовный суд в Гааге.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в настоящий момент в Киеве собираются вышеуказанные и другие материалы, которые планируется безотлагательно передать в Гаагу. "Ответственность неизбежна", – подчеркнул глава МИД Украины и добавил, что действия российских властей якобы являются нарушением Римского статута – устава МУС.

Напомним, накануне Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за специальной военной операции РФ.