Президент Сирии Асад выразил решительную поддержку российской военной операции по защите Донбасса

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25 февраля 2022, 15:13 Источник: Кремль

переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад в рамках телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным выразил решительную поддержку спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что Башар Асад в разговоре с Владимиром Путиным в пятницу, 25 февраля, также осудил дестабилизирующую политику США и Североатлантического альянса, которая ранее привела к серьезной деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Президент Российской Федерации поблагодарил сирийского коллегу за его принципиальную позицию и поделился с ним оценками развития ситуации на фоне принятых и реализуемых Россией решений.