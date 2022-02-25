Песков ожидает нормализации отношений России с мировым сообществом

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25 февраля 2022, 14:13 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Время нормализации отношений России со странами Запада неизбежно наступит — когда там осознают вынужденность спецоперации России в Украине, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Кремль был готов к скоординированной реакции ЕС и США на действия России. Однако там ожидают, что отношение мирового сообщества к происходящим вокруг Украины событиям изменится.

«По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит», - сказал Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы нормализации отношений между Россией и мировым сообществом.