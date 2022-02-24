Постпред РФ при ЕС Чижов допустил прекращение выдачи туристических виз россиянам

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24 февраля 2022, 21:18 Источник: РИА Новости

Владимир Чижов, фото: Mission of Russia EU/Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, комментируя возможное прекращение выдачи туристических виз россиянам, сообщил, что теоретически это возможно.

Чижов отметил, что такое решение сильно ударит по экономике европейских стран. По его словам, найдутся страны, чья туристическая индустрия слишком зависит от россиян.

«Они, наверное, постараются сделать так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, чтобы оно в этот пакет не попало»,- пояснил постпред в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал, что Рига отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекращает выдачу виз россиянам в связи с обострением ситуации на Украине.