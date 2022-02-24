Генерал Конашенков: штурмовик Су-25 потерпел аварию при операции по демилитаризации Украины

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24 февраля 2022, 17:24 Источник: РИА Новости

Су-25, фото: сайт Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины.

Конашенков пояснил, что штурмовик Су-25 попал в аварию в результате ошибки техники пилотирования. Представитель Минобороны РФ уточнил, что пилот успешно катапультировался и уже находится в расположении воинской части.

При этом место, где произошло ЧП, Конашенков раскрывать не стал.

Ранее Конашенков рассказал, что на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения.