Генерал Конашенков: штурмовик Су-25 потерпел аварию при операции по демилитаризации Украины

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины.
Конашенков пояснил, что штурмовик Су-25 попал в аварию в результате ошибки техники пилотирования. Представитель Минобороны РФ уточнил, что пилот успешно катапультировался и уже находится в расположении воинской части.
При этом место, где произошло ЧП, Конашенков раскрывать не стал.
Ранее Конашенков рассказал, что на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения.