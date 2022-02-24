Генерал Игорь Конашенков: на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди граждан

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24 февраля 2022, 15:02 Источник: Свободная пресса

Игорь Конашенков, фото: пресс-служба МО РФ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 24 февраля, сообщил, что на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения.

По словам Конашенкова, видеоролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети. Представитель Минобороны отметил, что "целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - сообщает "Свободная пресса".

Минобороны ранее заявило, что высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.