Аргументы Недели В мире 13+

Генерал Игорь Конашенков: на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди граждан

, 15:02 Источник: Свободная пресса

Генерал Игорь Конашенков: на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди граждан
Игорь Конашенков, фото: пресс-служба МО РФ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 24 февраля, сообщил, что на Украине проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения.

По словам Конашенкова, видеоролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети. Представитель Минобороны отметил, что "целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - сообщает "Свободная пресса".

Минобороны ранее заявило, что высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.