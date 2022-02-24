Конашенков: выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ

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24 февраля 2022, 14:15

Фото: Минобороны РФ

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 24 февраля российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга: «Ранее в ДНР и ЛНР была проведена мобилизация и к 24 февраля завершилось создание ударных группировок. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных Сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ».

Войска Донецкой народной республики на Волновахском направлении, продвинулась до трех километров, а силы Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

Несмотря на сложную оперативную обстановку ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди мирного населения.



Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, - подчеркнул Игорь Конашенков. Он также подтвердил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским войскам не оказали. Более того, отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

Конашенков также заявил: «Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ».

Из его уст стало известно, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по образу и подобию действий «Белых касок» в Сирии.

Минобороны подчёркивает: «В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины.

Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах».