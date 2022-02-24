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В Минобороны России опровергли сообщения о сбитом над Украиной самолёте

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В Минобороны России опровергли сообщения о сбитом над Украиной самолёте
Минобороны РФ, MOD Russia/ Globallookpress.com

В Министерстве обороны России опровергли недавнее сообщение иностранного агентства Reuters о вероятном ударе украинских ПВО по российскому самолёту.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что информация иностранных СМИ о сбитом российском самолете не соответствует действительности.

Данные о якобы имевшем место крушении российского борта привело Reuters со ссылкой на украинских военных.

Ранее сегодня стало известно, что в Народной милиции ЛНР сообщили об уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24. Как уточняют военные, сбили оба борта недалеко от поселков Смелое и Степовое.

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.