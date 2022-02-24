НМ ЛНР сообщила об уничтожении двух Су-24 ВВС Украины

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24 февраля 2022, 11:06

Су-24, бомбардировщик, MOD Russia/ Globallookpress.com

В Народной милиции ЛНР сообщили об уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24. Как уточняют военные, сбили оба борта недалеко от поселков Смелое и Степовое.

Одновременно республиканские военные сообщают, что возле населенного пункта Счастье были сбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие. Сегодня Путин выступил с очередным обращением. Глава российского государства объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.